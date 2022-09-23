Нью-Йорк, США, , 08:54 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен 22 сентября провёл встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Никол Пашинян Primeminister.am

Отмечается, что стороны обсуждали бои на азербайджано-армянской границе, которые прошли 13 и 14 сентября. Пашинян подчеркнул важность оценок США, которые были даны по этому поводу.

«Глава правительства Армении высоко оценил личные усилия господина Блинкена по поддержке переговорного процесса и диалога. Никол Пашинян также подчеркнул важность осуждения международным сообществом действий Азербайджана», — говорится в сообщении.

Пашинян также подчеркнул, что нужно добиться вывода азербайджанских подразделений с армянской территории и возвращения в Армению военнопленных. Он также ожидает «адекватного реагирования» по другим вопросам.

Сообщается, что Блинкен пообещал дальнейшую помощь США в мирном урегулировании, в том числе и по Нагорному Карабаху.

Стоит отметить, что лидеры большинства стран, комментируя бои на азербайджано-армянской границе, призывали обе стороны к примирению. Призыв прекратить обстрелы только к азербайджанской стороне сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Также о получении сведений об обстрелах армянской территории заявили в Госдепе США.

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