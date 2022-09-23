Донецк, 23 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Проведение референдума о воссоединении республик Донбасса и освобождённых территорий б. УССР с Россией является исторической вехой. Об этом 23 сентября заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Проведение референдума — историческая веха. Не только потому, что мы уверены в его положительном результате, а потому, что это кульминация нашего общего непростого пути», — сказал он.

Кроме того, глава ДНР напомнил, что вначале республика стала независимым государством, после этого добилась своего признания и теперь делает третий шаг — воссоединение с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Мелитополе Запорожской области в 08:00 23 сентября стартовало голосование на референдуме о воссоединении с Россией.