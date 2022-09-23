Нью-Йорк, США, , 08:29 — REGNUM Президент тихоокеанского островного государства Микронезия Дэвид Пануэло, выступая 22 сентября в Организации Объединенных Наций, осудил решение Японии сбросить в Тихий океан воду с АЭС «Фукусима», загрязненную, по его словам, ядерным топливом, как передает агентство Reuters.

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В своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке Пануэло сказал, что Микронезия испытывает «серьезнейшую озабоченность» в связи с решением Японии сбросить в океан воду из так называемой усовершенствованной системы обработки жидкости (ALPS).

«Мы не можем закрывать глаза на невообразимые опасности ядерного заражения, загрязнения морской среды и в конечном счете уничтожения Тихоокеанского региона, — заявил он. — Последствия этого решения носят как трансграничный, так и межпоколенческий характер. Как глава государства Микронезия я не могу допустить уничтожения наших океанических ресурсов, которые обеспечивают средства к существованию нашего народа».

В июле 2022 года Япония заявила, что ее ядерные регуляторы одобрили план по сбросу в Тихий океан воды, использовавшейся для охлаждения реакторов после аварии на АЭС «Фукусима» в марте 2011 года. Вода хранилась в огромных резервуарах на станции, и к июлю ее объем составил более 1,3 млн тонн.

Министерство иностранных дел Японии тогда заявило, что регулирующие органы сочли безопасным выпустить воду, которая после очистки всё еще будет содержать следы радиоактивного изотопа трития.

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