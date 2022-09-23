БТР киевских боевиков вылетел за забор завода от удара ВС России
Донецк, 23 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. После удара, нанесённого российскими войсками, бронетранспортёр ВСУ перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия. Это видно на фотографии, переданной жителями Николаевской области через жителя Донецка Сергея Лебедева.
По его словам, 19 сентября российской армией были нанесены удары по стратегическим объектам в городе Николаеве.
«Это завод, в котором ремонтировалась тяжёлая военная техника. От ударов один из БТРов был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке», — цитирует РИА Новости слова Лебедева.
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Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября российские войска уничтожили более 70 националистов в Николаевской области. В ведомстве уточнили, что ВКС нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны у населённых пунктов Новогригоровка и Новая Одесса в Николаевской области. В результате уничтожено свыше 70 националистов, более 15 единиц специальной военной техники и автомобилей.