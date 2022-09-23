Тегеран, , 09:15 — REGNUM 22 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан выразил готовность Тегерана к достижению хорошего и устойчивого соглашения в Вене. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Амир Абдоллахиан сделал это заявление на встрече, состоявшейся в Нью-Йорке в кулуарах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, со своим ирландским коллегой Саймоном Ковени.

Министры иностранных дел двух стран провели переговоры о последних событиях в мире, а также рассмотрели пути расширения сотрудничества в политической и экономической областях.

В ходе переговоров Амир Абдоллахиан отметил, что Иран удовлетворен уровнем контактов между официальными лицами двух стран, подчеркнув, что существуют значительные возможности для укрепления двустороннего сотрудничества.

Министр иностранных дел отметил, что нет никаких препятствий для всестороннего развития связей между Тегераном и Дублином.

Переходя к вопросу о санкциях, иранский дипломат заявил, что Исламская Республика готова к хорошему и устойчивому соглашению; между тем, достижение такого соглашения требует доброй воли, реалистичного подхода и политической воли со стороны Соединенных Штатов и трех европейских стран.