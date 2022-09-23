Эксперт: Пелоси «поддержала» Армению ради положения Демпартии США
Ереван, 23 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Заявления Нэнси Пелоси в поддержку Армении носят исключительно предвыборный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
Эксперт отметил, что армянская диаспора в США весьма влиятельна. Конечно, нельзя сказать, что бы она всё определяла в стране, но в ряде избирательных округов она сможет сыграть решающую роль.
«И Пелоси поехала в Армению, сделала заявление. Азербайджанской диаспоры в Америке особой нет, поэтому ей ради получения голосов на выборах сделать несколько ничего не значащих заявлений не сложно», — сказал политолог.
Напомним, что во время своего визита в Ереван спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сделала заявления во поддержку Армении в её конфликте с Азербайджаном.