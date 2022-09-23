Ереван, 23 сентября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Заявления Нэнси Пелоси в поддержку Армении носят исключительно предвыборный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нэнси Пелоси

Джо Байден считается агентом Китая, так как его фирма и его сын там наживались. Наверняка, Байден на китайском крючке сидит. А Пелоси такими спектаклями на Тайване пытается снизить критику республиканцев по этому вопросу, нейтрализовать её. Михаил Александров У Пелоси сейчас главный приоритет — это выборы в нижнюю палату Конгресса США, спикером которой она является. И от результатов этих выборов зависит её политическое будущее, останется ли она спикером. То есть, для неё это очень важные выборы. А все прогнозы говорят, что Демократическая партия не сможет сохранить большинство. Поэтому Пелоси ищет каждую возможность сохранить большинство. Вот она на Тайвань так провокационно поехала. А для чего она это сделала? Она хотела так показать, что она проводит антикитайскую линию. Хотясчитается агентом Китая, так как его фирма и его сын там наживались. Наверняка, Байден на китайском крючке сидит. А Пелоси такими спектаклями на Тайване пытается снизить критику республиканцев по этому вопросу, нейтрализовать её.

Эксперт отметил, что армянская диаспора в США весьма влиятельна. Конечно, нельзя сказать, что бы она всё определяла в стране, но в ряде избирательных округов она сможет сыграть решающую роль.

«И Пелоси поехала в Армению, сделала заявление. Азербайджанской диаспоры в Америке особой нет, поэтому ей ради получения голосов на выборах сделать несколько ничего не значащих заявлений не сложно», — сказал политолог.

Напомним, что во время своего визита в Ереван спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сделала заявления во поддержку Армении в её конфликте с Азербайджаном.