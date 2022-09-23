Виктория, Канада, 23 сентября, 2022, 05:45 — ИА Регнум. В Канаде суд приговорил к пожизненному заключению за убийство матери актёра Райана Грэнтэма, снявшегося в сериала «Ривердэйл». Об этом 23 сентября сообщает портал Deadline.

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В приговоре судья Кэтлин Кер отметила, что Грантам не имеет права на условно-досрочное освобождение в течение 14 лет. Представители прокуратуры просили установить этот срок равным 18 годам, адвокаты Грантама — 12. Отметим, сейчас актёру 24 года, таким образом, заявление на условно-досрочное освобождение он сможет подать только после того, как ему исполнится 38 лет.

Для справки: Райан Грантам застрелил свою 64-летнюю мать Барбару Уэйт 31 марта 2020 года, после чего сам сдался полиции и признал себя виновным. Он исполнил в четвёртом сезоне «Ривердэйла» роль Джеффри Августина, зрители также могли видеть Грантама в серии фильмов «Дневник слабака», а также сериалах «Сверхъестественное», «iZombie» и «Воображариум доктора Парнаса». Актёр был номинирован на премию Leo Awards.