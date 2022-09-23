Южно-Сахалинск, 23 сентября, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Глава министерства имущественных и земельных отношений Сахалина Светлана Налбатова написала заявление по собственному желанию, сообщил в своём телеграм-канале 23 сентября губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

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Губернатор поблагодарил Налбатову за работу и отметил, что ей удалось добиться передачи земель Минобороны РФ в собственность области, сократить время оформления земельных участков для нужд бизнеса.

И. о. министра имущественных и земельных отношений назначена Елена Воронюк.

Как сообщало ИА REGNUM, у главы города Кемерова Ильи Середюка 22 сентября был последний рабочий день в данной должности.