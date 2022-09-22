Кемерово, , 17:34 — REGNUM У главы города Кемерова Ильи Середюка 22 сентября был последний рабочий день в данной должности. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Илья Середюк Kemerovo.ru

«По мере возможности постараюсь продолжить вести свои аккаунты в телеграм и социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», отвечать на комментарии, уделять внимание темам, связанным с развитием нашего любимого города, — отметил он. — Вместе с тем круг рабочих вопросов изменится».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 20 сентября депутаты горсовета Кемерова приняли отставку мэра Ильи Середюка. Он займёт должность председателя регионального правительства. Временно исполнять обязанности главы Кемерова с 23 сентября будет Дмитрий Анисимов.

Читайте также: В Кемерове нашли временную замену ушедшему мэру