Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Финляндия и Швеция могут завершить процесс вхождения в НАТО ещё в декабре текущего года. Об этом со ссылкой на посла США в Финляндии Дугласа Хики 22 сентября сообщает газета Politico.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Издание отмечает, что к настоящему моменту лишь 27 из 30 стран североатлантического альянса ратифицировали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Аутсайдерами процесса являются Турция, Венгрия и Словакия. Ожидается, что Словакия в ближайшее время согласится с расширением альянса, а Турция и Венгрия могут отложить окончательное решение этого вопроса до 2023 года. Турция — вплоть до июньских выборов.

Несмотря на данные обстоятельства, американский дипломат считает, что процесс расширения НАТО имеет все шансы завершиться ещё до наступления следующего года. По словам Хики, к такому выводу он пришёл после встречи со своим венгерским коллегой в Хельсинки, поняв, что венгерский парламент уже в скором времени может одобрить этот вопрос. Что касается Турции, дипломат уверен, что Анкара не захочет оставаться в этом вопросе в одиночистве.

Хики «Я не думаю, что он [президент Турции Тайип Эрдоган] хочет оставаться на острове слишком долго».

Хики подчеркнул, что в данном вопросе время сейчас имеет «решающее значение».

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия вскоре смогут стать членами НАТО, поскольку «Стокгольм, и Хельсинки пришли к договорённости с Анкарой».

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