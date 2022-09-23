Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто провели встречу «на полях» Генассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке, обсудив сотрудничество Москвы и Будапешта в сфере энергетики, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Agencia de Noticias ANDES Петер Сийярто

Кроме того, они коснулись темы торгово-экономического сотрудничества двух стран, а также обменялись мнениями относительно ряда вопросов по деятельности ООН и актуальным международным проблемам.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября Сергей Лавров встретился на полях ГА ООН с главой МИД Панамы Эрикой Муйнес. Темой разговора министров стало развитие связей двух стран в различных секторах.