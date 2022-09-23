Нью-Йорк, США, , 01:44 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе состоявшейся 22 сентября встречи с главой МИД Панамы Эрикой Муйнес на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с коллегой укрепление сотрудничества между странами в различных сферах. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Сергей Лавров Официальное интернет-представительство президента России

пресс-служба МИД РФ «Главы дипломатических ведомств дали оценку текущему состоянию российско-панамских связей, подтвердили настрой на укрепление сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, расширение договорно-правовой базы».

В сообщении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что между Лавровым и Муйнес также состоялся обмен мнениями «по ряду международных сюжетов».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ЮАР Наледи Пандор обсудили дальнейшее наращивание стратегического партнёрства между странами.

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