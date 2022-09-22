Донецк, 23 сентября, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Киевский режим собрал значительные силы на севере Донецкой Народной Республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, ВСУ могут попытаться пойти в контрнаступление.

«Ситуация на севере [ДНР] крайне сложная, поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление», — сказал глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Денис Пушилин заявил о серьезных боях в поселке Яровая (ДНР). 19 сентября он заявил, что войска Донецкой Народной Республики продолжают двигаться вперед сразу по нескольким направлениям.

21 сентября Пушилин предупредил о том, что Киев попытается нанести физический ущерб территориям, на которых должны пройти референдумы о воссоединении с Россией.