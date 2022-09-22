Скопье, 22 сентября 2022, 23:44 — REGNUM Пациенты с лейкемией в Северной Македонии уже более месяца не получают лечения из-за задержки поставок лекарств со стороны компетентных институтов.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали заявил, что в министерстве предпринимают усилия по обеспечению поставок необходимой терапии в течение ближайших нескольких месяцев.
По словам Сали, задержки поставок связаны с дороговизной лекарств, поставляемых из-за рубежам по квотам.
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