Скопье, , 23:44 — REGNUM Пациенты с лейкемией в Северной Македонии уже более месяца не получают лечения из-за задержки поставок лекарств со стороны компетентных институтов.

Северная Македония Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали заявил, что в министерстве предпринимают усилия по обеспечению поставок необходимой терапии в течение ближайших нескольких месяцев.

По словам Сали, задержки поставок связаны с дороговизной лекарств, поставляемых из-за рубежам по квотам.

Читайте ранее в этом сюжете: Скончался актёр Джеред Барклай