Сен-Дени, Франция, 22 сентября, 2022, 22:30 — ИА Регнум. 22 сентября в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» национальная сборная Франции по футболу в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 сыграет со сборной Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Fifa.com Килиан Мбаппе

На матч назначена шведская бригада арбитров во главе с Андреасом Экбергом. Ассистенты главного судьи — Марк Кулум и Николас Ниберг.

Стартовые составы команд:

Франция: Майк Меньян, Рафаэль Варан, Жюль Кунде, Жонатан Клосс, Бенуа Бадиашиль, Ферлан Менди, Орельен Тчуамени, Юссуф Фофана, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе.

Австрия: Патрик Пенц, Давид Алаба, Филипп Линхарт, Кристофер Триммель, Максимилиан Вебер, Ксавер Шлагер, Николас Зайвальд, Марсель Забитцер, Андреас Вайман, Марко Арнаутович, Карим Онисиво.