Генуя, Италия, , 22:18 — REGNUM 39-летний экс-нападающий национальной сборной Северной Македонии по футболу Горан Пандев объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Об этом нападающий 22 сентября сообщил в своих социальных сетях.

Эмблема футбольного клуба «Дженоа»

В прошлом сезоне Горан Пандев, выступая за «Парму», принял участие в одиннадцати матчах итальянской Серии B 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

Ранее Горан Пандев также выступал за «Дженоа», турецкий «Галатасарай», неаполитанский «Наполи», миланский «Интер» и римский «Лацио».