Бишкек, 22 сентября, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Последние несколько дней в социальных сетях и прозападных СМИ активно распространяется информация о том, что трудовых мигрантов из стран Туркестанского региона якобы принудительно призывают на службу в Вооружённые силы России.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

Посольство Киргизии опровергло этот фейк, указав на то, что частичная военная мобилизация в России затрагивает только российских граждан, но никоим образом не касается мигрантов с киргизским гражданством.

«Нет необходимости срочного выезда трудящихся иностранных граждан за пределы Российской Федерации», — подчёркивает киргизское диппредставительство.

Также посольство обратилось к гражданам Киргизии с просьбой не поддаваться различным провокациям, не использовать неофициальную информацию в период своего пребывания на территории России, и не участвовать в несанкционированных митингах.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в Вооружённые силы страны. Планируется мобилизовать 300 тысяч граждан, служивших в армии, имеющих востребованные военные специальности и боевой опыт.