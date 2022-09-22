Перник, Болгария, , 20:43 — REGNUM В результате спецоперации представителей полиции и Государственной службы безопасности Болгарии, проведенной в окрестностях города Перник на западе страны, ликвидирована крупная лаборатория по производству наркотических средств. Об этом 22 сентября сообщает софийская газета «Телеграф».

Нарколаборатория Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США

По предварительным данным, несколько местных жителей промышляли выращиванием растения, из которого получают наркотики, и производством синтетических наркотиков. По подозрению в организации преступного бизнеса задержано трое, включая двоих несовершеннолетних.

Оборудование и готовая «продукция» изъяты. Если вина задержанных будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до семи лет.

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