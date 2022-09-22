Рига, , 20:35 — REGNUM Разработчик проекта возведения СПГ-терминала в Латвии, местная компания Skulte LNG Terminal предупредила политиков страны, что проект может быть заморожен, если фирма не получит государственных гарантий на продолжительный срок. Об этом единственный член правления фирмы Улдис Салминьш заявил в интервью местному изданию Neatkariga. lv.

СПГ-танкер Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в Латвии не будет терминала, если его будущие владельцы не получит жестких государственных гарантий закупок газа на ближайшие 10 лет.

«Основными условиями реализации терминала в Скулте являются предварительные договоренности с крупнейшими потребителями газа в Латвии о том, что они будут покупать газ, поставляемый через этот терминал», — указал в интервью Салминьш.

Он добавил, что гарантии выполнения договоренностей может дать только государство, способное длительное время поддерживать стратегически важный проект. Объясняя срок в 10 лет, бизнесмен заявил: «Я не верю, что за такое долгое время что-то изменится настолько радикально, что мир снова начнет покупать российский газ».

Издание отмечает, что в повестке нынешнего состава парламента Латвии уже запланировано обсуждение вопроса о предоставлении госгарантий. Но точная дата его рассмотрения пока не утверждена.

«Если удастся закрепить эти гарантии в виде закона нынешнему составу парламента, то очередной состав парламента (выборы закончатся 1 октября 2022 года — прим. ИА REGNUM) и новое правительство уже столкнутся с самим фактом наличия таких жестких госгарантий. Отмена гарантий будет в случае чего юридически сложным процессом», — предупреждает латвийское СМИ.