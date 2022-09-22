Москва, 22 сентября, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Надо принимать решение, кто с кем… Это вопрос неоднозначный, ведутся боевые действия, но народ (освобожденных территорий [бывш. УССР]) созрел, и нужно принять решение быть с Россией, — заявил журналистам статс-секретарь — заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов.

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«Я разделяю мнение, что это вполне назрело. Это очень важный вопрос. Решение народа покажет референдум. Даже в такой сложной ситуации они приняли решение. Это говорит о том, что мнение не созрело, а перезрело. Они давно были готовы к этому. Провести референдум и определится, чтобы русскоязычное население вошло в состав России», — подчеркнул он.