Рим, 22 сентября 2022, 20:18 — REGNUM Если правые партии победят на выборах в Италии, президент России Владимир Путин «будет первым, кто поднимет за это тост», заявил 22 сентября лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.
Уход нынешнего правительства и особенно нынешнего премьера (Марио Драги) нанесут Италии значительный ущерб, добавил Летта.
Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.