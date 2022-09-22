Рим, 22 сентября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Если правые партии победят на выборах в Италии, президент России Владимир Путин «будет первым, кто поднимет за это тост», заявил 22 сентября лидер леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

The Jacques Delors Institute Энрико Летта, лидер Демократической партии Италии

Уход нынешнего правительства и особенно нынешнего премьера (Марио Драги) нанесут Италии значительный ущерб, добавил Летта.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.