Анкона, Италия, 22 сентября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. МВД Италии проверит, должным ли образом работала система оповещения населения во время наводнения в Анконе, заявила 22 сентября глава ведомства Лючия Ламорджезе.

Interno.gov.it Лучана Ламорджезе

Как сообщалось ранее, в результате наводнения в районе Анконы 15−16 сентября погибли 10 человек.

Два человека, в том числе 8-летний мальчик, числятся пропавшими без вести, поиски продолжаются.