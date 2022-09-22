Москва, , 20:05 — REGNUM Банк России рекомендовал кредитным организациям принимать в рублях платежи по кредитам, выданным в валютах недружественных стран, если в отношении заёмщика или самой организации введены санкции. Об этом сообщает 22 сентября пресс-служба регулятора.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Банк России рекомендует кредитным организациям предусматривать возможность погашения заёмщиками кредитов (займов), предоставляемых в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия, в рублях или валюте иностранного государства, не совершающего недружественные действия», — говорится в сообщении.

В комментарии регулятора указывается, что данная мера имеет целью минимизацию валютных и кредитных рисков в случае введения в отношении кредитной организации или заёмщика «мер ограничительного характера, препятствующих исполнению обязательств заемщика в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия».