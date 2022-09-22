Мехико, 22 сентября 2022, 20:07 — REGNUM Десять человек были убиты в баре в Мексике, где неизвестные лица устроили стрельбу, сообщает 22 сентября Reuters.
«Похоже, это было прямое нападение», — сказал представитель полиции города Тариморо в штате Гуанахуато, где в последние годы участились случаи жестоких столкновений между конкурирующими наркобандами.
Известно, что все десять жертв нападения были мужчинами, но полиция пока не нашла преступников и не произвела никаких арестов.
Девять мужчин скончались на месте преступления, а еще один умер от ран в больнице.
Губернатор Гуанахуато Диего Синью Родригес назвал стрельбу в баре «трусливым нападением» и выразил соболезнования семьям погибших. При этом он не сообщил подробностей преступления.
Напомним, что, согласно данным федерального министерства безопасности Мексики, в 2022 году больше всего убийств среди мексиканских штатов было зафиксировано именно в Гуанахуато. В этом штате с января по август зарегистрировано 2115 жертв.