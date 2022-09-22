Мехико, 22 сентября 2022, 19:40 — REGNUM Крупнейшее финансовое учреждение Мексики BBVA Mexico одобрило кредит на $225 миллионов компании Toyota Financial Services Mexico, которая попросила деньги на финансирования производства гибридных автомобилей, сообщает 22 сентября Reuters.
Кредит позволит подразделению Toyota профинансировать сбор порядка 8600 гибридных автомобилей, говорится в заявлении компании.
Японский многонациональный производитель автомобилей Toyota вкладывается в разработку гибридных моделей на фоне общемирового спроса на электрокары.
Напомним, что, согласно данным EV–Volumes, во всех странах мира в июле 2022 года было зарегистрировано 778 тысяч новых электрических транспортных средств, что на 61% больше, чем годом ранее.
Всего за первые семь месяцев 2022 года во всём мире зарегистрировано более 4,9 млн электрических и гибридных автомобилей. За весь 2021 год этот показатель составил 6,5 млн.
Среди самых распространённых электрических автомобилей, зарегистрированных в июле, модели китайских компаний BYD, Wuling и GAC. Также в десятку самых популярных моделей вошли авто компаний Tesla и Volkswagen.
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