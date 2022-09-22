Мехико, , 19:40 — REGNUM Крупнейшее финансовое учреждение Мексики BBVA Mexico одобрило кредит на $225 миллионов компании Toyota Financial Services Mexico, которая попросила деньги на финансирования производства гибридных автомобилей, сообщает 22 сентября Reuters.

Toyota

Кредит позволит подразделению Toyota профинансировать сбор порядка 8600 гибридных автомобилей, говорится в заявлении компании.

Японский многонациональный производитель автомобилей Toyota вкладывается в разработку гибридных моделей на фоне общемирового спроса на электрокары.

Напомним, что, согласно данным EV–Volumes, во всех странах мира в июле 2022 года было зарегистрировано 778 тысяч новых электрических транспортных средств, что на 61% больше, чем годом ранее.

Всего за первые семь месяцев 2022 года во всём мире зарегистрировано более 4,9 млн электрических и гибридных автомобилей. За весь 2021 год этот показатель составил 6,5 млн.

Среди самых распространённых электрических автомобилей, зарегистрированных в июле, модели китайских компаний BYD, Wuling и GAC. Также в десятку самых популярных моделей вошли авто компаний Tesla и Volkswagen.

Читайте ранее в этом сюжете: Глобальные продажи электрического транспорта выросли на 61% за год