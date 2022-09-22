Алба-Юлия, , 19:21 — REGNUM Житель уезда Алба на северо-востоке Румынии обнаружил в местной лесополосе бронзовый сосуд с находящимися в нем старинными золотыми и серебряными монетами. Об этом 22 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Штампованный серебряный диск с изображением Sol Invictus, Рим, III век (Британский Музей)

По предварительным данным, содержимое клада датируется 159 – 150 гг. нашей эры. Как утверждают специалисты, общая стоимость найденных артефактов может составлять десятки миллионов долларов.

Кладоискатель сдал находку в полицию. В свою очередь правоохранители передали ее в Национальный исторический музей страны.

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