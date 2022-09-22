Румыния, 22 сентября, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Житель уезда Алба на северо-востоке Румынии обнаружил в местной лесополосе бронзовый сосуд с находящимися в нем старинными золотыми и серебряными монетами. Об этом 22 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Штампованный серебряный диск с изображением Sol Invictus, Рим, III век (Британский Музей)

По предварительным данным, содержимое клада датируется 159 150 гг. нашей эры. Как утверждают специалисты, общая стоимость найденных артефактов может составлять десятки миллионов долларов.

Кладоискатель сдал находку в полицию. В свою очередь правоохранители передали ее в Национальный исторический музей страны.