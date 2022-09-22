Москва, 22 сентября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. На протяжении многих лет Россия интегрировалась в международные цепочки разделения труда, а выход из них проходит крайне болезненно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября сообщил профессор Высшей школа бизнеса ВШЭ Михаил Аким.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

«На фоне геополитической ситуации и введенных санкций тема замещения импорта товарами, произведенными внутри страны, встала остро как никогда. Практика последнего времени показала, что достаточно отсутствия очень небольшого количества уникальных импортных компонентов (примером может послужить недавняя история с остановкой поставок компьютерных чипов), чтобы не иметь возможности выпускать продукцию», — сказал Аким.

При этом он обратил внимание, что те страны, которые в силу каких-либо причин не ориентированы на глобализацию и рост экспорта, зачастую внедряют инструменты и стратегии импортозамещения, такие как поддержка государственных предприятий, высокие тарифы и субсидии.

«Согласно ряду международных исследований, эта практика ведет к ограничению уровня конкуренции во многих секторах экономики и, наоборот, усилили зависимость данных стран от импорта. Эпизоды либерализации в таком регионе заканчивались переходом собственности от государства к частным аффилированным монополиям, — объяснил Аким. — Более того, у антимонопольных органов, которые не могут при этом соответствовать современным мировым практикам, не было возможности, а может быть, и мотивации, уравнять правила игры между субъектами частного сектора и пресечь сговор между чиновниками и компаниями, в том числе иностранными и государственными».

По его мнению, производство в изоляции обречено быть менее качественным и менее конкурентоспособным, поскольку невозможно воспроизвести всю цепочку создания стоимости в одной стране и из-за технических проблем и сложности процесса.

«Такая стратегия, возлагающая на чиновников и политиков задачи, требующие профильных экспертов, привела к тому, что зачастую прибегают к сомнительным методам увеличения импортозамещения на бумаге: известны случаи, когда различные машинокомплекты закупались за рубежом, собирались в России и выдавались за примеры импортозамещения, — констатировал профессор. — Очевидно, что импортозамещение при изоляции от глобальных цепочек может означать более высокие цены, более низкое качество продукции и усиление зависимости от государства во многих секторах экономики; при этом представляется, что данная ситуация могла бы быть толчком для переосмысления потребностей и требуемых свойств продуктов».

Возможно, как полагает Аким, в этих условиях с учетом переоценки потребностей рынка, необходимых продуктов и их свойств, понимая, что вряд ли получится «импортозаместить» всё и сразу, надо начинать с мер по либерализации и поддержки рынка в целом, исключая эксклюзивные условия для особо приближенных компаний.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Олега Москвитина, уход ряда иностранных компаний и прекращение импорта отдельных товаров и услуг в РФ создает дополнительные возможности для российских предприятий.