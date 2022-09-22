Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Играть свою роль, не подливая масла в огонь и не сидя сложа руки, намерен Пекин в отношении ситуации с б. УССР, заявил 22 сентября китайский министр иностранных дел Ван И на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Avvenire.it Армия Китая

На полях 77-й сессии ГА ООН Ван И высказался в беседе с главой европейской дипломатии о ситуации на территории б. УССР, отметив, что Пекин не станет «сидеть сложа руки». Однако и «подливать масла в огонь» он также не намерен.

Ван И «Мы собираемся продолжать по-своему играть свою роль».

По словам главы МИД Китая, Пекин поддерживает Европейский союз, а также «крупные европейские страны» в той части их политики, которая направлена на посредничество в урегулировании конфликта вокруг б. УССР. Пекин выступает за достижение мира.