София, 22 сентября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Сотрудники береговой охраны Болгарии спасли в Черном море тонущую лодку, на борту которой находилось 38 выходцев из Афганистана и Сирии, нелегально попавших в болгарские территориальные воды с территории одного из сопредельных государств. Об этом 22 сентября сообщает БТВ.

Irish Defence Forces Беженцы

По предварительным данным, судно с нелегалами попало в сильный шторм неподалеку от населенного пункта Каварна на северо-востоке Болгарии. Болгарским военным морякам удалось эвакуировать всех нелегалов, среди которых оказалось пятеро детей и один грудной ребёнок.

Мигранты были доставлены в региональный центр для содержания беженцев Добричской области, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь. Их дальнейшую судьбу будет решать болгарский суд.