Бишкек, , 18:01 — REGNUM Вместе с армией Таджикистана участие в боевых действиях против киргизских пограничников принимали наёмники из Афганистана. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов на круглом столе, посвященном вооружённому конфликту на киргизско-таджикской границе.

По его словам, киргизские спецслужбы знали, что в последнее время в Туркестанском регионе активизировались террористические ячейки, но не ожидали, что они нападут на Киргизию вместе с таджикскими военными.

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«Зверства, которые учинили эти боевики, истязая и убивая наших пограничников, а также отрезая им части тел, доказывают то, что там действительно есть террористы, воевавшие в Афганистане, Сирии и Ираке», — подчеркнул Иманкулов.

Глава Совбеза отмечает, что этот факт показывает наличие серьёзной угрозы не только для Киргизии, но также других стран Туркестанского региона, России и Китая.

«Это должно вызывать большую тревогу не только у Киргизии, но и у всех членов Организации Договора о коллективной безопасности», — подытожил он.

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