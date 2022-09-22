Таллин, 22 сентября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Правительство Эстонии приняло решение провести внеочередные сборы резервистов, сообщает 22 сентября пресс-служба эстонского правительства.

Армия Эстонии

Уточняется, что сборы будут проходить с 22 по 28 сентября под обозначением «Шип-2022».

«По предложению командующего Силами обороны на сборы вызывается 2861 резервист 11-го стрелкового батальона и 16-го дивизиона ПВО, 42-го Северо-Восточного округа территориальной обороны, а также члены добровольческой военизированной организации «Кайтселийт», — указано в сообщении пресс-службы.

В ходе сборов планируется отработать функционал системы управления национальной обороной, от решений правительства до сбора резервистов.

По утверждению правительства Эстонии, сборы не обусловлены какой-либо опасностью для страны.