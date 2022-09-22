Москва, 22 сентября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Законопроект о кредитных каникулах для призывников в рамках частичной мобилизации разработали депутаты Госдумы от фракции ЛДПР, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

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«Предлагаем ввести право заморозки платежей для физлиц по ипотеке, авто‑ и потребкредитам, микрозаймам. Срок льготного периода при этом должен быть ограничен мобилизационным периодом для призванных военнослужащих», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Парламентарий убежден, что подобные решения должны приниматься при межфракционном консенсусе.

«Поэтому мы уже приступили к консультациям с другими парламентскими фракциями и профильными комитетами для консолидации усилий. Ждем позицию правительства России», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума готова в приоритетном порядке принимать законы о трудовых гарантиях и о кредитных каникулах. О подготовке законопроектов на эту тему сообщили и в «Единой России».