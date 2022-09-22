Белгород, 22 сентября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Участки для голосования беженцев на референдуме по воссоединению ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ откроются в трёх муниципалитетах Белгородской области. Об этом журналистам 22 сентября сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев.

Пресс-служба тюменского отделения МГЕР В ЛНР готовятся к референдуму

Голосование проводят зарубежные комиссии инициаторов референдума. В Белгородской области будут работать по три комиссии от ЛДНР и по одной от Запорожской и Херсонской областей. Региональный избирком окажет им всяческое содействие.

«С 23 по 26 сентября голосование будет проходить вне помещений, а 27 сентября — в помещениях, расположенных в Белгороде, Алексеевском горокруге и Прохоровском районе. Вся информация будет стекаться в облизбирком», — уточнил Игорь Лазарев.

Для участников референдума открыта многоканальная бесплатная телефонная линия: 8-800-200-00-20.