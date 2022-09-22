Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Комитет по транспорту Санкт-Петербурга стал лидером среди комитетов правительства Санкт-Петербурга по заявленным расходам на 2023 год. Это следует из проекта бюджета города на 2023 и плановые 2024 и 2025 годы, который находится на антикоррупционной экспертизе.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Общий объём заявленных комтрансом расходов составляет 139 млрд рублей. На втором месте — городской комитет по здравоохранению — 137 млрд рублей. Третья строчка принадлежит комитету по развитию транспортной инфраструктуры, сумма расходов составляет 112 млрд рублей. А комитету по социальной политике на 2023 год понадобится 98 млрд рублей.

Самыми скромными в Смольном стали комитет по государственному заказу (444,1 млн рублей), комитет по внешним связям (310,4 млн рублей), комитет по делам Арктики (191,8 млн рублей), комитет территориального развития (181,5 млн рублей) и комитет по тарифам (129,7 млн рублей).

Отметим, что Законодательное собрание Санкт-Петербурга из городского бюджета запросило 2,124 млрд рублей.

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