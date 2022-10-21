Нью-Дели, 22 сентября, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Необходим диалог с целью скорейшего урегулирования ситуации на территории б. УССР, сообщил 22 сентября журналистам официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия и Россия

Он выразил официальную позицию Нью-Дели о том, что прекращение огня должно быть немедленно осуществлено и что для этого нужно урегулировать «продолжающийся конфликт посредством диалога и дипломатии». Нужно уважать суверенитет стран и их территориальную целостность.

Багчи добавил, что сегодня он всего лишь повторяет позицию, которую индийский премьер-министром Нарендра Моди высказал в Узбекистане на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.