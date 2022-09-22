Мадрид, 22 сентября, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Правительство Испании рассматривает вопрос о введении с 2023 года нового временного налога на состояния богатых людей, сообщила 22 сентября министр финансов страны Мария Хесус Монтеро.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

Она уточнила, что налог будет действовать в течение следующих двух лет.

Глава минфина Испании не стала раскрывать подробности о налоге, заявив, что «нужно позволить техническим специалистам работать».

По словам Монтеро, полученные средства планируют потратить на поддержку уязвимых групп населения. Она также заявила, что на этот вопрос будет влиять развитие событий на территории бывшей УССР.