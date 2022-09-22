Москва, 22 сентября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Минтруд России предлагает увеличить МРОТ на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Соответствующие проекты законов поддержаны на заседании правительства и будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

«Традиционно индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести повышение прожиточного минимума и МРОТ поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить прожиточный минимум еще на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда — на 6,3%», — цитирует главу Минтруда Антона Котякова пресс-служба ведомства.

Таким образом, прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей.

По словам Котякова, таким образом совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%.

Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда — 16,9%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект федерального бюджета на 2023−2025 годы в Госдуме ожидают 28 сентября.