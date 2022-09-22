Тбилиси, , 16:06 — REGNUM Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял прибывшего в Тбилиси главу минобороны Ирака Джумаа Инада Саадуна. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба грузинского военного ведомства.

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В беседе были затронуты вопросы сотрудничества в военно-технической сфере. Была выражена готовность обсудить возможности в этом направлении и укрепить партнёрство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили участие грузинского военного контингента в международной миссии в Ираке в 2003–2008 годах. Иракский министр также возложил цветы к воинскому мемориалу в Тбилиси.

Напомним, Грузия отозвала военный контингент из Ирака в августе 2008 года, когда совершила нападение на Южную Осетию. Агрессию пресекли подразделения ВС России.