Санкт-Петербург, 22 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил подчиненным пересмотреть расходную часть бюджета на 2023 год в отношении трат на торжества и праздничные мероприятия. По его словам, необходимо провести ревизию с учетом сложной общественно-политической ситуации в стране.

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«Мероприятия с плясками заканчивайте, сейчас не до плясок. Прошу внимательно проанализировать и пересмотреть все культурно-массовые мероприятия, которые запланированы, и там, где не касается тематик социально-политических, всё это уберите», — заявил Дрозденко 22 сентября на заседании областного правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дрозденко напомнил подчиненным, что в стране объявлена частичная мобилизация, в Донбассе продолжается специальная военная операция. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в регионе уже начали отказываться от праздничных фейерверков и мероприятий, а сэкономленные деньги направляют на благоустройство или другие насущные проблемы.

«Ладно, день Ленинградской области провели, 95-летие, да и ситуация была, скажем так, поспокойней, зафиксированной. Но сейчас пересмотрите эти вещи. Нового года не будет, всё, забудьте об этом», — резюмировал губернатор.

Также глава Ленобласти поручил отчитаться по расходам в регионе, сравнить, насколько выросли траты на реновацию школ и подвести эту цифру к единому стандарту. Кроме того, чиновники должны выяснить и доложить, во сколько обходится содержание пациентов в социальных учреждениях, чтобы счета «не походили за отдых в пятизвездочном отеле», а также, во сколько обходятся бюджету сами чиновники в правительстве и комитетах.

«Сейчас не время думать о том, что финансовое благополучие, которое было в последние семь-восемь лет в Ленобласти, продлится бесконечно», — сказал Дрозденко, подчеркнув, что экономия должна быть во всем, вплоть до бумаги. Глава региона напомнил, что он неоднократно просил использовать черновики с двух сторон.

Напомним, что во многих российских регионах сейчас отменяются широкомасштабные празднования дней города и другие подобные торжества.