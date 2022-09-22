Таллин, , 15:22 — REGNUM Совершенно непонятно, за что гражданина Эстонии посадили в тюрьму на пять с лишним лет. Так депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом на своей странице в социальной сети прокомментировала приговор суда страны известному правозащитнику и юристу, бывшему «русскому омбудсмену» Эстонии Сергею Середенко.

Сергей Середенко

«Если сейчас успокоиться, десять раз вдохнуть и выдохнуть и внимательно прочитать приговор, то остается совершенно непонятно, за что человека посадили на 5,5 лет. За 5 000 евро, полученных из России за последние 12 лет, за те командировочные и гонорары, и за то, что он отстаивал права людей так, как считал нужным?», — удивлена европарламентарий.

Яна Тоом добавила: «То, что его статьи в российских СМИ использовались в пропагандистских целях, — странное обвинение, особенно в свете того, что Россия использует в пропагандистских целях, например, заявления наших министров».

Европарламентарий считает, что объяснение столь жесткого приговора должно быть более ясным: «Я думаю, что в этой ситуации должно быть понятно, в чем дело: чем были опасны его контакты и какую информацию мог передать человек, ни разу в жизни не имевший доступа к государственной тайне».

Она добавила, что вся эта история с арестом, продолжительным — более полутора лет — задержанием, обвинением и нынешним решением суда «совершенно непонятна».

Как сообщало ИА REGNUM, Харьюский уездный суд Эстонии 22 сентября 2022 года приговорил известного правозащитника, юриста и общественного деятеля Сергея Середенко к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Спецслужбы и прокуратура обвинили его в антигосударственной деятельности, выражавшейся в публикации за гонорары российской стороны материалов и научных исследований, критикующих государственный строй Эстонии и б. УССР.

Сергей Середенко более 20 лет являлся ведущим правозащитником Эстонии, известен многими судебными делами, участием в международных правозащитных форумах. C 2005 по 2015 год Сергей занимал общественную должность «русского омбудсмена Эстонии». В последнее время Середенко писал книги по правозащитной тематике. Занимался юридической помощью НКО «Русская школа Эстонии», активистов движения «Бессмертный полк в Таллине» защитников памятника «Бронзовый солдат». Бесплатно консультировал защитников русского образования в Латвии и Литве.

По мнению его единомышленников, уголовное дело против него «с абсурдными обвинениями» является преследованием за активную правозащитную деятельность.