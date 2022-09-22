Москва, 22 сентября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Утверждения о мобилизации одного миллиона граждан России являются ложью, сообщил 22 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

В беседе с журналистами он прокомментировал информацию о том, что в рамках частичной мобилизации якобы планируется призвать до 1 млн человек, назвав эти утверждения ложью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в ходе мобилизации будет призвано порядка 300 тыс. мужчин, в первую очередь, имеющих военно-учётные специальности и опыт участия в боевых действиях.