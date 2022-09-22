Москва, , 15:16 — REGNUM Федерация компьютерного спорта города Москвы совместно с центром «Патриот. Спорт» объявила о проведении новых соревнований для учащихся общеобразовательных школ и колледжей — Московской школьной киберспортивной лиги (МШКЛ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 сентября в пресс-службе ФКС столицы.

Киберспорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

В рамках лиги состоятся турниры по Valorant, Minecraft: Bed Wars, Fortnite Battleground, Rocket League, BrawlStars, League of Legends, Arena of Valor, Brawlhalla, FIFA 2022, NHL 2022, Storm Chess, PUBG: Mobile, Standoff 2, Dota 2 и Шахматам. Соревнования начнутся уже 30 сентября 2022 года, а даты финалов будут известны позднее.

Добавим, что соревнования пройдут на платформе «Московского Киберспорта», построенной ФКС Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы. Финал МШКЛ состоится на арене «КиберШколы» — образовательного учреждения с углубленным погружением в киберспорт.

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