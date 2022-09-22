Джакарта, 22 сентября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Индонезия надеется, что ядерное оружие не будет применено, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Я думаю, что Индонезия и страны мира в целом надеются, что конфликт сможет найти решение и воздержаться от применения ядерного оружия», — заявил представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.

«Мир должен извлечь уроки из опыта о том, насколько разрушительными были последствия применения ядерного оружия во Второй мировой войне — чтобы не повторить это ни в одном конфликте. Мы не хотим разрушений, подобных тем, которые пережило мировое сообщество в прошлом», — заявил официальный представитель МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия поднимет шесть ключевых вопросов на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке (США).