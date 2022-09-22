Рига, 22 сентября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Поправки в Иммиграционный закон Латвии, вводящие запрет на выдачу гражданам России новых долгосрочных рабочих виз, принял латвийский сейм. Об этом 22 сентября сообщает портал Delfi со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

Флаг Латвии

По данным источника, теперь российские граждане «больше не смогут получать долгосрочную рабочую визу сроком до одного года» при наличии у них работы на территории Латвии, «права нахождения в республике в связи с работой в удаленном режиме на компанию, зарегистрированную в любой из стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития» (ОЭСР), а также если они зарегистрированы в качестве «самозанятого лица в стране-участнице ОЭСР».

«Фактически эта поправка означает, что новых работников из России Латвия не ждёт», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Латвии с момента введения запрета на въезд граждан России на территорию страны отказали 15 желающим попасть в страну.