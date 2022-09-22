Таллин, 22 сентября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Инициированный предыдущим правительством Эстонии законопроект, ужесточающий контроль за финансированием партий и политиков страны, застрял в министерстве юстиции по непонятным причинам. Об этом бывший министр юстиции Марис Лаури сообщила эстонскому гостелевидению ETV.

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Она напомнила, что внесение изменений в Закон «О политических партиях» на утверждение правительству и парламенту ожидалось еще весной 2022 года.

По словам нового министра, вопрос об усилении надзора за финансированием политических партий является второстепенным. «На данный момент все усилия сосредоточены на общих приоритетных темах, например, как помочь людям справиться с ростом цен, обеспечить энергетическую безопасность, укрепить внутреннюю безопасность и гособорону», — перечислила министр юстиции Леа Данилсон-Ярг проблемы, из-за которых она не смогла направить в правительство законопроект.

В данный момент необходимо решать более насущные вопросы, добавила Данилсон-Ярг.

Лаури удивлена таким объяснением: «Коррупция — это актуальная тема, и я удивлена, что это недостаточно важный вопрос для нового министра». По ее словам, законопроект в ее бытность министром был фактически готов, и если бы этот законопроект был быстро передан в парламент, то закон можно было бы принять уже в 2022 году.

«Это важный законопроект», — подчеркнула Лаури.

Согласно законопроекту, состоящему из соответствующих поправок в Закон о партиях и Закон о кредитных учреждениях, у Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK) появится право запрашивать документы, информацию и разъяснения у третьих лиц, а также вызывать их в служебные помещения комиссии с возможностью штрафа за неявку и применения принудительной явки в ряде случаев.

Регулирование запрещенных пожертвований меняется таким образом, что такое пожертвование должно будет возвращаться сделавшему его лицу в течение 30 календарных дней, а если это не будет сделано, то партия будет обязана незамедлительно перечислить пожертвование в государственный бюджет.