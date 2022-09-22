Санкт-Петербург, 22 сентября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области к декабрю 2022 года сформируют бюджет на 2023–2025 годы, сообщил 22 сентября на заседании областного правительства первый зампред правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

vk.com/pravitelstvo_lenobl Бюджет Ленобласти на 2023 год.

По словам Маркова, на условия формирования бюджета на ближайшие три года влияют как внешние факторы — рост геополитической напряженности, финансовые и экономические санкции, импортные и экспортные ограничения, изменения федерального законодательства, коронавирус, — так и внутренние: ограничение уровня дефицита и государственного долга, темп роста жилищного строительства выше развития инфраструктуры, ограничение возможности на получение финансовой помощи из федерального бюджета, влияние агломерации Петербурга и Ленобласти, а также необходимость восстановление прав дольщиков.

По последнему пункту спикер отдельно подчеркнул, что в областном бюджете на это предусмотрено 11 млрд рублей, большая часть средств уже израсходована. В 2023 году ожидается удорожание строительства, из-за чего потребуются дополнительные средства, чтобы к концу года выполнить все взятые обязательства.

«Наиболее существенный фактор, сказывающийся на макроэкономике — инфляция, которая развивается достаточно существенными темпами (12,7%). Она имеет очень коварные свойства — отложенный эффект. Тот всплеск цен, который мы видели в 2022 году, конечно же, не был только логичным продолжением тех политических событий, которые происходили в этом году. Рост цен начался значительно раньше», — заметил докладчик.

Ввиду чего, в Ленобласти спрогнозировали бюджет на 2023 год, в котором объем доходов областной казны составит 171,3 млрд рублей, расходы — 183 млрд рублей, дефицит — 11,7 млрд рублей (7,6% к налоговым и неналоговый доходам бюджета).

«Бюджет региона в 2023 году будет традиционно социально-ориентированным: более половины расходов направят на образование, социальную поддержку и здравоохранение», — подытожил Роман Марков.