Сеул, 22 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В столице Южной Кореи прошел седьмой корейско-французский форум инновационных технологий. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, в мероприятии приняли представители 47 южнокорейских и 37 французских компаний, а также около 200 официальных лиц и экспертов.

Известно, что представители двух стран договорились углубить сотрудничество в сфере разработки передовых технологий.

На данный момент между Южной Кореей и Францией существует договоренность о выделении 40,8 млрд вон (~$ 28,97 млн) на совместные проекты по исследованию и разработке в области беспилотных автомобилей, здравоохранения, информационных технологий.