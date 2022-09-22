Москва, 22 сентября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба России от имени правительства РФ подготовила поправки, существенно корректирующие законопроект депутата Государственной думы Артема Кирьянова о внесении изменений в закон «О рекламе». Инициативу положительно встретили ведущие участники рекламного рынка и члены Федерального Собрания РФ на прошедшем 15–18 сентября XI Международном Конгрессе по наружной рекламе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Напомним, что законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О рекламе» был предложен депутатом Госдумы Артемом Кирьяновым. Его инициатива предусматривала появление в стране единого оператора наружной рекламы — частной компании.

Ведущие игроки рекламного бизнеса и представители власти заявили, что эти поправки приведут к монополизации рынка и выступили против текущей редакции законопроекта, принятого в первом чтении 15 июля 2022 года. Вместо него участники конференции предложили использовать текст поправок, подготовленный от имени правительства РФ Федеральной антимонопольной службой. Отмечается, что организаторы Конгресса пригласили Кирьянова на дискуссию, однако он не приехал.

Все члены Федерального Собрания РФ, присутствующие на мероприятии, поддержали обеспокоенность отрасли наружной рекламы. Так, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов высказал свое уважение участникам рекламного рынка за способность быстро представить консолидированную позицию относительно поправок в закон «О рекламе» и обозначить риски, связанные с их принятием. Наумов заявил, что в первом чтении голосовал против этого законопроекта.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что создание единой информационной сети распространения рекламы, которую предусматривают поправки, принесет вред не только экономике, но и развитию рекламных технологий, а также национальной безопасности страны. По его словам, наружная реклама динамично развивается в России уже несколько десятилетий, она стала высококонкурентной отраслью, приносящей доходы в бюджеты всех уровней. По его мнению, монополизация рекламного рынка принесет вред, а контроль за сетью распространения будет крайне сложно реализовать ввиду большой территории РФ и технологических особенностей размещения рекламы на цифровых носителях.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Андрей Чернышев также заявил, что российская рекламная индустрия не нуждается в какой-то «особой терапии», а тем более «хирургическом вмешательстве». По его мнению, в отрасли можно реализовать механизм саморегулируемой организации, чтобы отпала необходимость размышлений о введении госрегулирования индустрии наружной рекламы.

Сопредседатель оргкомитета конгресса, управляющий партнер оператора «Восток-Медиа» Алексей Митрюшин от лица участников выразил благодарность представителям власти за возможность дискуссии и заявил, что в таком союзе вырабатываются полезные для страны решения.

«Наша отрасль занимается социально значимой деятельностью, и речь идет не только о размещении социальной рекламы, но и об адресной финансовой помощи различным социально значимым проектам и инициативам. По итогам XI Международного конгресса по наружной рекламе обязательно выйдем с конкретными инициативами и будем признательны за дальнейшее продуктивное сотрудничество», — добавил Митрюшин.

По результатам конференции 273 делегата поддержали поправки правительства РФ, существенно корректирующие законопроект депутата Артема Кирьянова, и приняли общее итоговое заявление «Мы ЗА честную конкуренцию!». В нем отмечается, что монополизация отрасли наружной рекламы неизбежно приведет к ее деградации, критично затормозит развитие и привлечение новых инвестиций. При этом авторы заявления отметили, что всецело осознают и поддерживают государственный запрос на повышение информационной безопасности.

Другим итогом мероприятия стало решение о создании Ассоциации транзитной рекламы. Коммерческий директор Transit Media Group Павел Михайлов рассказал, что это будет профессиональная ассоциация, целью которой является налаживание регулярной коммуникации для защиты и развития отрасли транзитных медиа.

Кроме российских спикеров, на конференции выступили представители рекламного рынка Индии и Катара.

Директор по стратегическим вопросам Dooha Media и Madaeen AI Doha Group из Катара Саймон Боутроп заявил, что узнал очень многое о рынке наружной рекламы в России и познакомился со многими талантливыми специалистами. Он выразил надежду на то, что это знакомство перерастет в бизнес-партнерство.

По словам индийского делегата Раджива Рагуната из компании Growth News & Outdoor Asia, пассажиропоток Индии на железнодорожном транспорте вырос до 12 миллиардов человек в год. Он отметил, что параллельно с этим расширяется и рекламная инфраструктура. Рагунат считает, что это отличный повод развивать тесное сотрудничество между нашими странами в этом направлении.